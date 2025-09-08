Successo per la campagna “CASI-NO Incentivi Statali” di BYD

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – La campagna “CASI-NO Incentivi Statali” di BYD, lanciata all’inizio di settembre, ha registrato oltre 1.000 visite negli showroom durante il primo weekend e piú di 5.000 lead generati nella prima settimana. I dati confermano l’interesse crescente del pubblico verso l’iniziativa e sottolineano l’importanza del programma per chi desidera sostituire veicoli piú inquinanti con modelli sostenibili. L’iniziativa é pensata per semplificare e accelerare il passaggio a veicoli a basse o zero emissioni. Offre un bonus fino a 10.000 euro per chi rottama un veicolo omologato fino a Euro 5, da utilizzare per l’acquisto di un nuovo modello BYD. Saranno disponibili diverse opzioni di veicoli 100% elettrici e ibridi plug-in DM-i, garantendo soluzioni adatte a diverse esigenze di mobilitá. Il programma permette di accedere al bonus in modo immediato, senza vincoli di reddito o residenza, rendendo il processo piú semplice e diretto rispetto agli incentivi statali tradizionali, che prevedono procedure complesse e limiti specifici. In questo modo, BYD offre una soluzione concreta per chi vuole sostituire il proprio veicolo con un modello piú sostenibile. La campagna continuerá nelle prossime settimane, con l’obiettivo di facilitare ulteriormente l’accesso a veicoli a basse o zero emissioni e di supportare la transizione verso una mobilitá piú sostenibile. foto: ufficio stampa BYD Italia (ITALPRESS). tvi/com 08-Set-25 11:34

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA