Sugar tax, Uila-Uil “Bene rinvio, ora lavorare per cancellazione”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “La proroga al 1° luglio 2025 dell’entrata in vigore della Sugar Tax é una buona notizia per il settore e per le lavoratrici e i lavoratori del comparto che possono tirare un momentaneo respiro di sollievo. Avevamo sottolineato la necessitá di un intervento urgente: siamo stati ascoltati”. Lo dichiara Enrica Mammucari, Segretaria Generale della Uila-Uil, commentando il voto in commissione Finanza del Senato sull’emendamento del Governo al DL 39/2024 (c.d. Decreto Superbonus). “Abbiamo apprezzato la soluzione trovata, ma restiamo convinti che é giunto il momento di abbandonare la strada dei rinvii e cancellare definitivamente questa imposta sbagliata e dannosa” aggiunge Mammucari che prosegue: “Da troppi anni pende su migliaia di lavoratrici e lavoratori delle imprese produttrici di bibite analcoliche una “spada di Damocle” che li condanna a una costante incertezza sul loro futuro. Una condizione divenuta ormai insostenibile”. “Dobbiamo sfruttare i mesi che ci separano dall’entrata in vigore della Sugar Tax” conclude Mammucari “per avviare un confronto di merito con tutte le parti coinvolte, a partire dal Governo, per cercare soluzioni strutturali che permettano di affrontare efficacemente il tema dell’obesitá con un approccio realmente scientifico e non con misure ideologiche che minano lo sviluppo produttivo e occupazionale di un settore importante del nostro Made in Italy”. -foto ufficio stampa Uila – (ITALPRESS). mgg/com 15-Mag-24 16:38

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA