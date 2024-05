Superbonus, Tajani “Chiudere stagione, ma no a regole retroattive”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Non mi piace la questione del superbonus con regole retroattive, é giusto chiudere una stagione di spreco dei conti pubblici che é stata gestita malissimo, ma non puoi farlo con norme retroattive perchê cosí finisce la fiducia di cittadini, investitori e imprese nei confronti delle istituzioni. Se c’é una regola da cambiare la cambi, ma gli effetti” devono esserci “nel momento in cui la cambi”. Cosí il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso dell’incontro con il Consiglio confederale di Confcommercio in vista delle elezioni del Parlamento europeo. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). xc3/tvi/red 14-Mag-24 13:00

