Superenalotto, a Riva del Garda centrato il “6” da 89,2 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Centrato a Riva del Garda, in provincia di Trento, il “6” al SuperEnalotto da 89.221.270,22 euro. La combinazione vincente del concorso di oggi é: 1-23-44-45-47-60. Numero Jolly: 14. Numero Superstar: 19. La vincita del Jackpot é stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Fortuna situato in Viale dei Tigli, 36. È la seconda vincita con punti sei del 2024. Con quella di stasera sono 116 i Jackpot assegnati dalla nascita del SuperEnalotto ad oggi. Il jackpot per il prossimo concorso riparte da 17.700.000 euro. (ITALPRESS). srp/tvi/red 15-Ott-24 21:22

