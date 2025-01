Sustainable Truck of the Year 2025, due premi per Volvo Trucks

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – Si é svolta la cerimonia di consegna dei premi del Sustainable Truck of the Year 2025. L’evento é stato trasmesso sul canale 68 DTT e sui canali digitali di Vado e Torno e Sustainable Truck&Van. La nona edizione del prestigioso riconoscimento ha mantenuto inalterate le tre categorie dedicate a: Tractor, per i camion con peso massimo fino a 44 tonnellate; Distribution, dedicata ai veicoli a due o tre assi con peso totale fino a 26 tonnellate; Van, per i commerciali con peso fino a 3,5 tonnellate. La novitá del 2025 é stata l’introduzione della categoria E-Truck, che premia i camion elettrici per le medio- lunghe percorrenze senza limiti di tonnellaggio. La giuria, composta dal comitato di redazione delle testate coinvolte, ha esaminato attentamente 40 parametri tecnici distribuiti tra sei macro-aree: motore, trasmissione, sicurezza, comfort, connettivitá e sostenibilitá. Ad aggiudicarsi il premio per la categoria Tractor é stato il Volvo FH Aero 460. E per la categoria, E-Truck, dedicata ai veicoli pesanti a trazione elettrica il premio é stato vinto dal Volvo FH Aero Electric. A ritirare i premi é intervenuto Giovanni Dattoli, Amministratore Delegato di Volvo Trucks Italia: “Siamo estremamente orgogliosi di aver ricevuto questi due premi, risultato di un impegno costante e di significativi investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di CO2. Il riconoscimento ottenuto in entrambe le categorie, motore endotermico ed elettrico, testimonia che stiamo procedendo nella giusta direzione. La chiave per raggiungere l’obiettivo di azzerare le emissioni risiede nella pluralitá tecnologica. Continueremo, pertanto, a investire e sviluppare tecnologie come i motori endotermici, i veicoli a gas, i veicoli elettrici (BEV) e l’idrogeno, sia per alimentare i veicoli a celle combustibile (FCEV) sia come carburante alternativo. È essenziale sottolineare che ogni nuova tecnologia rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente”. La cerimonia di premiazione ha ospitato anche un’intervista con Gabriele Tempesta, responsabile operativo del LeNSlab del Politecnico di Milano, ente che si occupa di sviluppare e promuovere modalitá innovative di progettazione dei prodotti nell’ottica di una maggiore sostenibilitá. Tempesta ha spiegato come un approccio del genere possa portare significativi benefici, ambientali e non solo, se applicato al settore del trasporto commerciale. “In un contesto di mercato sicuramente sfidante e non semplice da decifrare, i costruttori di veicoli commerciali stanno continuando a proporre soluzioni valide per ridurre l’impronta ecologica dei veicoli stessi – ha detto Fabio Zammaretti, Chairman dei Sustainable Truck of the Year Awards -. La pluralitá di soluzioni premiate quest’anno dalla giuria é un segnale di un mercato sempre piú variegato, in cui diverse tecnologie potranno e dovranno convivere. Pensiamo che l’introduzione della nuova categoria e- Truck sia utile per meglio definire il perimetro di utilizzo dei camion elettrici che il mercato propone in questo momento”. Superati i trent’anni di carriera, il Volvo FH vincitore del Sustainable Truck of the Year nella categoria Tractor ha dimostrato sul campo di aver fatto ulteriori passi avanti nell’efficienza e nel rendimento. Con la versione Aero, presentata all’inizio del 2024, Volvo Trucks ha lavora di fino sfruttando le aperture concesse dalla normativa europea 2019 in materia di sagoma limite, mettendo appunto al centro l’aerodinamica. La combinazione tra l’allungamento della zona anteriore (240 mm in piú) che ha consentito di raccordare meglio la sezione frontale con i laterali, eliminando fastidiosi vortici e favorendo un migliore scorrimento dei flussi d’aria, nonchê l’adozione del sistema di specchi digitali Camera monitoring system, assicurano all’FH Aero piú efficienza energetica e un taglio dei consumi fino al 5%. Un risultato confermato dal freschissimo record all-time stabilito dall’FH Aero 460 nel Supertest 500 km di Vado e Torno: 4,29 km/litro. La versione Aero dell’FH a batteria (quattro-sei moduli) con capacitá fino a 540 kWh a garanzia di una potenza pari a 490 kW (666 cavalli) mantiene immutato, oltre all’aspetto stilistico elegante e modernamente morbido nelle sue linee ben raccordate, il DNA che da sempre distingue il pesante stradale di punta di Volvo. A partire dal concetto di sicurezza, da sempre un pilastro dell’azione del marchio svedese. Il Volvo FH Aero Electric, insomma, non scende a compromessi. Al contrario, é un pesante a tutto tondo, concepito secondo i piú moderni criteri ergonomici, capace di mordere la strada nel piú assoluto silenzio (caratteristica non cosí scontata anche per un pesante a batteria) e offrire un’esperienza che combina in uguale misura piacere di guida e assoluta assenza di stress. E sul versante della sostenibilitá, oltre all’uso crescente di acciaio green nella costruzione del veicolo, Volvo assicura una percentuale di riciclabilitá di oltre il 92% sui materiali, con il 98% circa di recuperabilitá. Creati nel 2016 dalla rivista specializzata Vado e Torno, i premi del Sustainable Truck of the Year sono assegnati ogni anno da una giuria indipendente formata da giornalisti del settore truck. Le scelte dei giurati prendono in considerazione i concetti di sostenibilitá ed efficienza intesi non solo come riduzione delle emissioni inquinanti, ma anche come capacitá di ridurre la soglia del rischio, migliorare il comfort di guida e ridurre l’impatto sulla popolazione. – foto ufficio stampa Volvo Trucks – (ITALPRESS). fsc/com 17-Gen-25 10:55

