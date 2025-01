Suzuki é l’Auto del 75° festival di Sanremo

agenzia

SANREMO (ITALPRESS)- A meno di un mese dall’apertura del 75° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che si svolgerá dall’11 al 15 febbraio prossimi, prende forma il programma di uno degli eventi piú amati e piú seguiti dagli italiani. Suzuki, in collaborazione con Rai Pubblicitá, é stata scelta per il dodicesimo anno consecutivo come l’Auto del Festival e sará protagonista con diversi ruoli alla kermesse sanremese contribuendo a mettere in moto il grande amore degli italiani per la musica. Fedele ai suoi valori, che la portano a essere presente in mezzo alla gente ovunque ci siano passione e voglia di divertirsi, meglio ancora se all’aria aperta, Suzuki legherá nuovamente il suo nome al palco “outdoor” del Festival. Il Suzuki Stage, simbolo di un Festival “diffuso”, prende vita ed esce dalla sala del Teatro Ariston per approdare in Piazza Colombo, nel cuore di Sanremo, e nelle case di tutti gli italiani. Sul palco si esibiranno cinque tra gli artisti piú mati dal pubblico: Raf (martedí 11), Big Mma(mercoledí 12), Ermal Meta(giovedí 13), Benji e Fede (venerdí 14) e Tedua(sabato 15). I riflettori del Suzuki Stage verranno accesi sabato 8 febbraio alle ore 18:00 in occasione dell’Opening in cui i giovani artisti di Area Sanremo regaleranno al pubblico uno spettacolo speciale, preceduti da un’esibizione degli Urban Theory. A presentare la serata Jody Cecchetto e Mattia Stanga, che accompagneranno il pubblico del Suzuki Stage per tutta la settimana del Festival. Inoltre, Suzuki, con la sua S-Cross Hybrid 4wd Allgrip, sará protagonista con Carlo Conti delle pillole di avvicinamento al Festival, in onda sui canali Rai nella settimana prima della manifestazione. S-Cross sará una speciale co-conduttrice anche delle clip di Anteprima Festival e PrimaFestival, la striscia quotidiana che precederá ogni giorno su Rai1 la messa in onda della diretta dal Teatro Ariston. Tra le interviste ai cantanti, le anticipazioni della serata e il riepilogo di quanto successo nei giorni precedenti, S-Cross Hybrid Allgrip accompagnerá Gabriele Corsi, Bianca Guaccero e Mariasole Pollio nella loro avventura sanremese. -foto ufficio stampa Suzuki- (ITALPRESS). mgg/com 28-Gen-25 15:58

