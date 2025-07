Suzuki, emissioni di CO2 sotto la media del mercato

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Secondo i dati elaborati da Dataforce, basati sulle rilevazioni del Ministero dei Trasporti, le vetture Suzuki immatricolate in Italia dall’inizio dell’anno registrano una media di emissioni pari a 114,2 g/km, contro i 116,3 g/km della media complessiva del mercato. Tali risultati confermano come l’impegno e la tecnologia di Suzuki contribuiscano in modo concreto a ridurre le emissioni di CO2 nocive per il pianeta. Dal 2016 Suzuki é attiva in materia di ibridazione, con l’introduzione della tecnologia Suzuki hybrid su Baleno, presto estesa a Swift e Ignis, tutte con alimentazione a 12V, compatta, leggera, efficace. Nel 2020 la gamma si é completata con l’arrivo di Vitara e S-Cross Hybrid, con alimentazione a 48V, e del primo modello Suzuki plug-in hybrid, Suzuki Across a 355V. Dal 2022 l’evoluzione continua con il lancio delle versioni 140v di Vitara e S-Cross, confermando l’impegno del marchio verso una mobilitá sostenibile ed efficiente. Suzuki propone una gamma 100% Hybrid e 100% 4×4 (ad eccezione di Swace), coprendo tutti i segmenti di mercato con cinque soluzioni di elettrificazione, da 12 a 355 Volt. Il listino comprende modelli versatili ed efficienti: Swift, Vitara, S-Cross, Swace e Across Plug-in, tutti dotati di tecnologia a basso impatto ambientale. La filosofia Suzuki Hybrid nasce da una strategia costruttiva orientata all’efficienza lungo l’intero ciclo di vita del veicolo: dalla selezione delle materie prime alla produzione, passando per l’impiego quotidiano fino allo smaltimento. Questa visione si ispira ai principi giapponesi dello Sho-Sho-Kei-Tan-Bi – “compatto, meno numeroso, leggero, minimale, bello”. I modelli Suzuki coprono un ampio spettro di emissioni ridotte, sia in configurazione 2WD che 4WD, con cambio manuale o automatico, dimostrando come l’efficienza non debba scendere a compromessi con la versatilitá o il piacere di guida. La Swift Hybrid emerge nel segmento B per la sua lunghezza contenuta di 3.86 metri, agevolando la guida in cittá; per i consumi record a 4.8 l/100 km in cittá e 5.7 l/100 fuori cittá. Tali risultati testimoniano una straordinaria efficienza del propulsore (per i piú tecnici, del 40%) che consente di raggiungere il livello di 99 g/km di CO2 ed entrare cosí in molti centri storici gratuitamente (ad esempio nell’area C a Milano). Swift Hybrid eccelle per divertimento di guida, con un motore 1.2 Hybrid da 83 CV che garantisce agilitá ed efficienza con un assetto dinamico. Vitara raccoglie l’ereditá della sua inarrestabile antenata del 1989 e veste con personalitá la celebre trazione integrale Suzuki Allgrip associata al pacchetto di sicurezza ADAS. Disponibile con sistema Hybrid 48V da 129CV e 140V da 115 CV combinata e trazione integrale ALLGRIP Select, offre un comfort “tutto di serie senza sorprese”, consumi contenuti ed emissioni da 119 g/km di CO2. S-Cross si dimostra un SUV pratico, con un abitacolo versatile, con spazi interni ampi capaci di garantire comfort, uniti ad ingombri esterni contenuti (lunghezza 430cm). S-Cross é dotata di un bagagliaio da record (600 litri a schienali abbattuti) e soluzioni di assistenza alla guida di ultima generazione. Equipaggiata con sistema Hybrid 48V da 129CV e 140V da 115 CV combinata, combina trazione integrale, comfort e capacitá di carico da 430 litri, mantenendo emissioni da 119 g/km di CO2. Swace, con il suo abitacolo ampio e modulabile (volume bagagliaio fino a 1.606 litri con sedili abbattuti), é la open space ideale per famiglie e stili di vita attivi. Il sistema Hybrid da 207V consente una guida fluida e silenziosa, con valori di emissioni contenuti, a partire da 102 g/km di CO2. La gamma si completa con Across Plug-in, l’ammiraglia “elettrica sempre e ibrida quando serve”, che unisce un powertrain di 306 CV, trazione integrale elettronica E-Four, autonomia elettrica ciclo combinato fino a 75 km mentre autonomia elettrica ciclo urbano fino a 98 km e un ricco equipaggiamento tecnologico, per soddisfare anche i clienti piú esigenti in termini di prestazioni, sostenibilitá e dotazioni. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 02-Lug-25 16:41

