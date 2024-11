Suzuki, Lo 0,5% del fatturato per far crescere il Bosco diffuso

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki lancia la quarta edizione del Green Friday e, oltre a promuovere il bosco diffuso Suzuki, mira alla creazione del “Bosco del Toro”, un progetto condiviso con Torino Football Club e Settore Verde della Cittá di Torino. Questi partner, da sempre impegnati a supportare la comunitá e l’ambiente, collaboreranno insieme in un’importante opera di valorizzazione del territorio torinese. Il “Bosco del Toro”, vedrá la piantumazione di 30 alberi autoctoni ad alto fusto nelle vicinanze del nuovo centro sportivo Robaldo, dove si alleneranno le squadre dei settori giovanili del Torino FC e si integrerá nel Parco Colonnetti, situato nel quartiere torinese di Mirafiori Sud,aperto a tutti i cittadini. La messa a dimora dei 30 alberi é prevista in data 12 marzo 2025. Venerdí 29 novembre, in occasione del Black Friday, Suzuki accantonerá lo 0,5% del fatturato giornaliero del prodotto immatricolato e delle vendite ricambi e accessori delle tre divisioni Auto, Moto e Marine. I Clienti che acquisteranno il 29 novembre un’auto, una moto/scooter o un motore fuoribordo, cosí come accessori, ricambi, servizi o merchandise, sia presso la rete dei concessionari sia sulla piattaforma di e-commerce, contribuiranno alla nascita del “Bosco del Toro”. Per incentivare gli acquisti online, il 29 novembre sará possibile utilizzare il codice sconto del 10%: SUZUKIGREENFRIDAY (valido solo su accessori, ricambi e merchandise). Suzuki é attenta alle tematiche legate all’ecologia e il progetto per la giornata degli alberi si integra con le altre attivitá a favore dell’ambiente. La Casa di Hamamatsu s’impegna in molti modi per migliorare l’equilibro tra ecosistema e mobilitá, proponendo prodotti auto, moto e motori fuoribordo sviluppati e costruiti non solo per il benessere dei loro utilizzatori, ma anche per quello del pianeta e delle generazioni future. Suzuki é consapevole delle sfide tecnologiche e ambientali che sta affrontando ma crede fermamente che l’impegno, anche a livello individuale, e le azioni positive possono evolvere in abitudini collettive condivise. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 28-Nov-24 18:16

