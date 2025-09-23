Suzuki protagonista al Salone Auto Torino 2025

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Dal 26 al 28 settembre Suzuki sará presente al Salone Auto Torino 2025, l’evento open-air che porterá nel cuore del capoluogo piemontese le novitá e l’innovazione del mondo automotive. Ai Piazza Castello, Suzuki accoglierá i visitatori in uno stand pensato per far vivere appieno lo spirito del brand giapponese, attraverso un percorso che racconta passato, presente e futuro del Marchio tra auto e moto. A raccontare le radici del marchio saranno LJ10 e T500 “Titan”, simboli del passato auto e moto Suzuki nonchê precursori dei nuovi modelli. Saranno in esposizione la novitá e Vitara, Vitara Hybrid 4WD, Swift Hybrid, le nuove GSX-8T, GSX-8TT, DR-Z4S e DR-Z4SM, mostrando come il presente dialoghi con il futuro e dando forma a un’esperienza che unisce tradizione e modernitá. foto: ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 23-Set-25 14:21

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA