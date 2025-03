Suzuki rinnova la streetfighter GSX-S1000 Evo

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – La seconda generazione della Suzuki GSX-S 1000 ha rivoluzionato il segmento delle maxinaked con il suo design scolpito, il motore dal DNA racing e l’equipaggiamento tecnico avanzato. Oggi la streetfighter di Hamamatsu si rinnova con la versione GSX-S1000 EVO confermandosi un punto di riferimento per la categoria e aggiunge contenuti su piú fronti, mantendendo le prestazioni eccezionali, un controllo che trasmette grande fiducia, la grande facilitá d’uso ed un look impareggiabile. La nuova GSX-S1000 EVO sfodera una grande personalitá grazie una linea sportiva valorizzata dai nuovi colori: Nero Dubai, Blu Atene e Argento Vancouver. A rendere esclusiva la nuova GSX-S1000 EVO é la dotazione come lo schermo multifunzione TFT LCD da 5 pollici é ora a colori e offre un’ottima leggibilitá in qualsiasi condizione di luce grazie alle modalitá di visualizzazione diurna e notturna; la sella luxury, con finitura effetto scamosciato e logo GSX-S in evidenza; la cover monoposto; l’esclusivo scarico Akrapovic, che dona un look piú sportivo e arricchisce il sound del motore. Il cuore pulsante della nuova GSX-S1000 EVO, il motore, ora rispetta la normativa Euro 5+ mantenendo un’erogazione impeccabile, con una coppia generosa ai bassi e medi regimi (106 Nm 9.250 giri/min) e un’ottima propensione all’allungo, raggiungendo i 152 CV (112 kW). Il telaio a doppia trave in alluminio aiuta ad assicurare un’eccezionale manovrabilitá e un’eccellente tenuta di strada, mentre le sezioni principali diritte sono l’ideale per combinare elevata rigidezza e peso contenuto. Il quadro si completa con un forcellone in lega di alluminio, che contribuisce ulteriormente ad ottenere un’elevata tenuta di strada rendendoti padrone di ogni situazione. I sistemi elettronici avanzati del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) ottimizzano la resa della moto in base al tuo stile di guida, al tuo livello di esperienza e alle condizioni stradali. Questo rende la nuova GSX-S1000 EVO piú controllabile, piú maneggevole e meno stancante da guidare, nell’uso quotidiano come nei lunghi viaggi, garantendo un’esperienza di guida emozionante, rilassante e divertente. Dotata di sospensioni completamente regolabili e di sistemi tecnologici avanzati, quali i vari “Cambiarapido” – Quick Shift Bidirezionale, “Aprisereno” – Traction Control a cinque livelli e disinseribile, “Scegliiltiro” – tre mappe motore, e “Partifacile” Low RPM Assist. Per chi desidera mettersi subito in sella alla streetfighter di Hamamatsu, fino al 31 marzo, la GSX-S1000 EVO é disponibile a un prezzo promo di 12.990 euro, anzichê 13.790 euro. La GSX-S1000 EVO puó essere prenotata dal concessionario ufficiale oppure online attraverso il sito Suzuki e il pratico sistema Smart Buy In questo caso il cliente puó opzionare la moto da qualsiasi luogo versando un piccolo acconto di 500 euro con PayPal, recandosi poi in un secondo momento in concessionaria per la firma del contratto. foto: ufficio stampa Suzuki Italiaú (ITALPRESS). tvi/com 11-Mar-25 15:50

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA