Swiatek Regina a Wimbledon, stesa Anisimova con un doppio 6-0

La polacca vince il sesto titolo del Grande Slam, il primo sull’erba di Londra LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – È Iga Swiatek la regina del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, andata in scena sui campi in erba dell’All England Club di Londra. La tennista polacca, 23enne, numero 4 del mondo e ottava forza del seeding, nella finale odierna ha sconfitto nettamente la 22enne statunitense di origini russe Amanda Anisimova, numero 12 del ranking internazionale e 13esima favorita del tabellone, col punteggio inequivocabile di 6-0 6-0. Un match senza storia, durato appena 57 minuti. Solo nel 1911 c’era stato un precedente simile, quando Dorothea Douglass Chambers aveva vinto la finale con un duplice 6-0. Per Swiatek, che da lunedí salirá al gradino numero 3 della classifica mondiale, é il sesto titolo Major della carriera, in sei finali disputate, ed é il primo successo sull’erba e quindi a Wimbledon, dove per l’ottava edizione consecutiva c’é un nome nuovo nell’albo d’oro femminile. La polacca ha giá in bacheca quattro titoli del Roland Garros e uno degli Us Open. Per Anisimova, invece, era la prima finale a livello di Grande Slam: da lunedí ritoccherá il suo best ranking, approdando per la prima volta nella top ten Wta, piazzandosi al settimo posto. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pdm/xr5/red 12-Lug-25 18:19

