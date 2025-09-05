Swift Hybrid protagonista del nuovo spot Suzuki con Carolina kostner

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Suzuki presenta il nuovo spot dedicato a Swift Hybrid, la city car che unisce design unico, versatilitá e tecnologia ibrida. Firmata dall’agenzia Changee, in partnership con Krow Kinetic London, la campagna racconta l’eleganza e le prestazioni di Swift Hybrid partendo da un’idea semplice ma potente: “cosí come dietro ogni campione c’é una macchina che lavora alla perfezione, anche nella vita di tutti i giorni serve un’alleata affidabile, sicura e sempre pronta a condurre ovunque con stile”. Protagonista dello spot é Carolina Kostner, pluricampionessa olimpica e mondiale di pattinaggio artistico su ghiaccio, atleta dall’eleganza innata, che attraverso immagini dinamiche e momenti di vita quotidiana racconta come Swift Hybrid sia la compagna ideale in ogni situazione: sicurezza a tutti i livelli – anche con la trazione 4×4 Allgrip -, efficienza del motore ibrido, abitacolo spazioso e un design dal carattere e personalitá. La campionessa, icona di grazia e forza, trova in Swift Hybrid la perfetta alleata: un’auto che unisce eleganza e carattere, rispondendo con naturalezza a ogni sfida quotidiana. Lo spot, on air in TV dal 5 settembre, si rivolge a chi cerca stile, performance e autenticitá, confermando Swift Hybrid come la vettura perfetta per vivere ogni giorno con eleganza sicurezza e piacere di guida. foto: foto ufficio stampa Suzuki Italia (ITALPRESS). tvi/com 05-Set-25 15:40

