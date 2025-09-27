Tajani “Attacchi droni russi? Non credo Italia sia obiettivo militare”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che questo non accada, ma non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale, non credo neanche che l’Italia sia un obiettivo militare”. A dirlo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “4 di Sera Weekend” su Retequattro, in merito all’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul pericolo di sconfinamento di droni russi nei cieli europei e che “l’Italia protrebbe essere la prossima”. “Comunque la nostra difesa aerea é sempre in grado di intercettare e abbattere i droni che possono avere intenzioni minacciose, come la Nato é in grado di farlo – ha aggiunto -. Credo che Putin stia testando la reazione dell’Occidente. Sono piú messaggi politici che militari ma non credo che la Russia voglia veramente inviare droni in Italia”, ha ribadito. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). col3/red 27-Set-25 21:39

