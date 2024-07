Tajani “Campagna elettorale americana non é legata al vertice Nato”

agenzia

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La campagna elettorale americana non é legata al vertice Nato. È chiaro che sono avvenimenti importanti, ma non é che si fa tutto in base al fatto di cronaca. Tutto si realizza in base all’impegno secondo cui l’Occidente ritiene di sostenere l’Ucraina per difendere un principio e anche per difendere altri Paesi che sono confinanti e che corrono dei rischi. Non si tratta di certo di un vertice finalizzato in base a chi sará il futuro presidente degli Stati Uniti. La nostra azione sarebbe miope”. Cosí il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un evento presso l’Historic Decatur House di Washington. (ITALPRESS). – Foto: xp6/Italpress – xp6/ads/red 11-Lug-24 10:15

