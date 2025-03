Tajani “Con la difesa europea un salto di qualita’”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “I cambiamenti in atto ci sono, e oggi ci sono le condizioni, anche in parte obbligate, per dar vita a quel grande progetto prima di De Gasperi, poi di Berlusconi e ora nelle sue grandi linee presentato da von der Leyen, con il nostro sí: una grande difesa europea. La contingenza, gli Usa che spingono in questa direzione, ci offrono una grande occasione”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, invitando a non avere paura di un rafforzamento della difesa europea, che peró dovrá avvenire assieme a quello politico ed economico. “Non bisogna preoccuparsi, ma occuparsi” di mantenere vivo il rapporto storico di alleanza transatlantica tra Usa ed Europa perchê “siamo indispensabili gli uni agli altri”, e soprattutto di “far fare alla Ue un salto di qualitá”. “È questo il momento – afferma-. Dobbiamo far valere la nostra forza di primo mercato di scambio del mondo, e non agire in difesa come fossimo dei don Abbondio terrorizzati”. “La difesa – prosegue – é missioni di pace e protezione che servono a proteggere il nostro export. Dobbiamo necessariamente andare verso una spesa per la difesa del 2% del Pil, con lo scorporo di queste spese dal patto di Stabilitá. Dovremo utilizzare un meccanismo simile al Recovery Fund, dal quale peró non abbiamo intenzione di distrarre fondi”, prosegue. E ribadisce: “I nostri militari non andranno al fronte in Ucraina, nê con una missione Nato nê europea. Altro sarebbe una missione Onu che possa fare da forza di interposizione dopo essere arrivati alla pace”. -foto Ipa Agency – (ITALPRESS). mgg/red 10-Mar-25 08:43

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA