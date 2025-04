Tajani “Continuare a difendere la libertá tutti insieme”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi é la festa di tutti gli italiani, é la festa del Tricolore, non di parte. La sobrietá non significa non celebrare una data storica, che ricorda la riconquista della libertá, che deve farci continuare a guardare in avanti. Noi dobbiamo continuare a difendere la libertá e si difende ogni giorno tutti quanti insieme”. Cosí il vicepremier e ministro, Antonio Tajani, a margine della visita alle Fosse ardeatine per il 25 aprile. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/r 25-Apr-25 14:03

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA