Tajani: “Contrari a offensiva su Gaza. Flotilla? Non sono terroristi”

“L’Anp é il nostro unico interlocutore, siamo convinti che il futuro della Palestina deve essere senza Hamas e deve vedere l’Autoritá Nazionale Palestinese protagonista”. Cosí il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al termine della visita ai bambini palestinesi in cura presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, insieme alla ministra degli Esteri dell’Autoritá nazionale palestinese, a cui “ho ribadito la nostra disponibilitá a proseguire con tutti gli aiuti alimentari” e “l’impegno dell’Italia per un immediato cessate il fuoco, cosí come per la liberazione degli ostaggi. Siamo contrari alla nuova offensiva su Gaza, ho ribadito la nostra condanna agli attacchi contro i villaggi in Cisgiordania”, anzi, “dobbiamo riunire Gaza alla Cisgiordania. Abbiamo detto e ribadito, anche con altri Paesi, che siamo pronti a sostenere sanzioni piú dure nei confronti dei coloni violenti: é una scelta anche politica perché puntano a disarticolare alle radici la costruzione di uno Stato palestinese”.