Tajani “Impossibile riconoscere la Palestina finché c’é Hamas”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Noi siamo favorevoli al riconoscimento dello Stato di Palestina, peró non puó essere controllato da Hamas. La prima cosa é che Hamas lasci la Palestina e liberi gli ostaggi, questo é il nodo fondamentale perchê é un’organizzazione terroristica. Bene l’Anp, ma finchê c’é Hamas é impossibile riconoscere lo stato di Palestina”. Cosí il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’Assemblea generale dell’Onu. “Noi lavoriamo per il cessate il fuoco. Israele deve smettere immediatamente di bombardare e di attaccare Gaza, di attaccare in Cisgiordania co i coloni e siamo pronti anche a infliggere sanzioni ai coloni violenti e ai ministri che li sostengono. Allo stesso tempo – ha aggiunto – Hamas, che é corresponsabile di tutto ció che accade, deve liberare immediatamente gli ostaggi e se si vuole riconoscere la Palestina bisogna farlo avendo Hamas fuori dalla Palestina. Quindi Hamas non puó essere il futuro della Palestina. Noi siamo pronti a riconoscere lo Stato palestinese, lo abbiamo sempre detto, peró non possiamo riconoscere lo Stato palestinese dove c’é Hamas che governa una parte del territorio. La nostra posizione é questa: sí allo Stato palestinese, sí alla politica dei due popoli e due stati, ma bisogna riconoscere lo Stato palestinese appena Hamas sará andato via”, ha ribadito Tajani. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- ads/r 23-Set-25 20:26

