Tajani “Inaccettabili nuovi insediamenti israeliani in Cisgiordania”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Insieme ai partner europei esortiamo il Governo israeliano a collaborare con l’Autoritá Nazionale Palestinese per rafforzare insieme la stabilitá di tutta la regione. La decisione israeliana di procedere con nuovi insediamenti in Cisgiordania é inaccettabile, contraria al diritto internazionale e rischia infatti di compromettere definitivamente la soluzione a due Stati, obiettivo per il quale il Governo italiano sta continuando a lavorare con convinzione e il massimo impegno”. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). fsc/red 20-Ago-25 22:15

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA