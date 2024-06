Tajani “La prioritá é difendere l’integritá territoriale dell’Ucraina”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “In Svizzera per partecipare alla Conferenza sulla pace in Ucraina. La prioritá resta quella di difendere l’integritá territoriale dell’Ucraina. L’Italia lavora per avere risultati concreti su sicurezza nucleare e alimentare, su liberazione dei prigionieri di guerra e sul rientro bambini ucraini”. Cosí su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. – foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). vbo/r 15-Giu-24 22:08

