Tajani “No alle quote, per le Regionali sceglieremo i migliori”

ROMA (ITALPRESS) – In vista delle Regionali “adesso siamo concentrati sulle Marche, dove siamo convinti di ottenere grandi risultati anche noi come FI. Poi si voterá in Valle d’Aosta dove c’é il proporzionale e in Calabria dove si ripresenterá Occhiuto”. Cosí il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Corriere della Sera. “Non cambio idea: non sará questione di quote, ma di scegliere i migliori. FI si muove cosí, per qualsiasi ruolo, che siano autoritá di enti o candidati. Quindi a settembre decideremo tutti insieme”, sottolinea. In Veneto “non sono favorevole alla lista Zaia perchê alle elezioni si presentano i partiti, non esponenti di partiti con proprie liste, pur se forti e autorevoli. La scelta, anche qui dovrá cadere su chi ha piú probabilitá di fare bene, anche se in Veneto siamo favoriti”, spiega Tajani. In Campania “l’ipotesi migliore sarebbe un civico, ma credo che Cirielli sia una figura autorevole e capace, non abbiamo preclusioni”. In Puglia e Toscana “se non ci sará un candidato civico, penso che quella di Mauro D’Attis sia la candidatura migliore che potremmo presentare. In Toscana decideremo presto il candidato, intanto noi metteremo i nostri parlamentari locali tutti come capilista, perchê é un’elezione importante”. A Milano “servirá un civico, ci sono diverse ipotesi attorno alle quali si puó costruire una maggioranza composta dal centrodestra e da Azione”, conclude Tajani. – foto: Ipa Agency – (ITALPRESS). col4/red 22-Ago-25 10:50

