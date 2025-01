Tajani “Per la pace in Palestina l’Europa potrá avere un ruolo”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo all’alba di una possibile pace che potrebbe coinvolgere l’intera regione”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al quotidiano La Stampa in merito alla tregua a Gaza. “Ora inizia un lavoro diplomatico lungo e complesso per rafforzare la tregua – sottolinea Tajani -. Le prossime sei settimane saranno la chiave per porre le basi del passaggio dalla prima alla seconda fase del cessate il fuoco. La liberazione delle prime tre giovani donne israeliane é positiva, ma ora deve proseguire la liberazione degli ostaggi israeliani e, contestualmente, si devono far arrivare aiuti alla popolazione palestinese”. Una volta stabilizzata la tregua “si potrá ridare slancio agli Accordi di Abramo, con cui si volevano normalizzare i rapporti dei Paesi arabi con Israele. Quel percorso era quasi concluso, ma si é interrotto con l’attacco del 7 ottobre. Adesso si devono riannodare i fili”. Per il ministro “sarebbe una buona idea avere una missione di interposizione promossa da un ente internazionale come l’Onu. Purchê sia a guida araba. Puó aiutare a consolidare la pace e a rafforzare l’Autoritá palestinese. Siamo ancora in una fase embrionale, ma saremmo pronti a partecipare con un contingente. Serve, piú in generale, una presenza europea in Medio Oriente. E in Palestina l’Europa potrá avere un ruolo, se c’é un accordo gradito a entrambe le parti”. Alla domanda se l’Italia ha l’obiettivo di riconoscere la Palestina, il vicepremier risponde cosí: “Sí, la nostra strada porta lí, ma ci vuole tempo perchê la Palestina deve essere riconosciuta anche da Israele e a sua volta deve riconoscere Israele. Le iniziative unilaterali che ho visto finora da parte di alcuni Paesi non servono alla Palestina nê alla pace”. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). sat/com 20-Gen-25 09:32

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA