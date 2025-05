Tajani “Putin non ha intenzione di finire la guerra a breve”

agenzia

BERGAMO (ITALPRESS) – “Sono un pragmatico”. Cosí, in una intervista a L’Eco di Bergamo, si definisce Antonio Tajani, che riassume il proprio punto di vista nella triangolazione fra l’essere vice premier, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. In merito a Gaza, “stiamo facendo tutto il possibile sul lato diplomatico, e non é facile – spiega -. A livello umanitario abbiamo portato in Italia oltre 700 palestinesi della Striscia con difficoltá inimmaginabili. Come ha detto la ministra di Stato degli Esteri dell’Autoritá nazionale palestinese, pochi hanno fatto come noi. Oggi (ieri per chi legge) ho visitato un bambino di Gaza ricoverato all’Ospedale di Bergamo che ha insistito per regalarmi un Tricolore disegnato da lui in segno di riconoscenza, con la scritta ‘Grazie Italia’. Sono commosso e gli sono molto grato. Il nostro compito é continuare a lavorare per la pace”. “La diplomazia fa, e deve fare, tutto il possibile – aggiunge -. A Gaza proprio in queste ore si lavora con grande determinazione per arrivare finalmente ad un cessate il fuoco, per alleviare le sofferenze dei palestinesi, per la liberazione degli ostaggi israeliani e favoriamo il negoziato fra Stati Uniti e Iran per trovare una soluzione alla questione iraniana. Sull’Ucraina non credo Putin voglia concludere la guerra in tempi rapidi. I suoi soldati, un milione, guadagnano piú del doppio di un operaio e quella russa é ormai un’economia di guerra. Per tornare indietro ci vuole tempo: ma bisognerá capire se Putin avrá il coraggio di farlo, di trasformarsi in un uomo di pace”. “La Francia – sottolinea Tajani – é un Paese amico, fra noi é in vigore il Trattato del Quirinale e io sono un pragmatico. Dobbiamo dialogare con tutti in modo costruttivo. Ci possono essere divergenze, ma poi tutto si chiarisce. La forza d’interposizione dei ‘volenterosi’ per l’Ucraina? Parliamone quando ci sará la fine del conflitto o il cessate-il-fuoco. Per ora é un esercizio retorico. Noi, semmai, pensiamo ad una zona “cuscinetto” presidiata dall’Onu. Comunque ne stiamo ancora discutendo”. Poi, sul ruolo del nuovo Pontefice, “Leone XIV, con il quale ho parlato per pochi minuti il giorno dell’insediamento, é un Papa di alto livello, molto colto, spirituale e semplice. Mi ha colpito il suo primo discorso appena eletto e spero che tutti l’abbiano ben compreso. Le sue parole sulla pace non si sono limitate alla cessazione delle ostilitá, ma alla trascendenza della pace cristiana. Un messaggio chiaro, di grande spiritualitá e sul quale sto ancora riflettendo nel mio incarico di ministro degli Esteri”, sottolinea. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). vbo/r 30-Mag-25 09:29

