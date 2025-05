Tajani “Rafforzare il pilastro europeo della Nato”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “Noi siamo parte della Nato. Non é soltanto un’alleanza militare ma politica, tanto che c’é un’assemblea parlamentare. È il simbolo del rapporto privilegiato tra le due facce della stessa medaglia, Europa e Stati Uniti. Fino ad oggi si é retta su un accordo sbilanciato. Io credo che anche politicamente sia giusto attraverso una politica di difesa europea rinforzare il pilastro sgangherato che é il nostro”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani intervenendo all’incontro “Europa: domande aperte per un futuro comune” organizzato dall’Universitá Cattolica di Milano. “I tempi ovviamente saranno lunghi. L’Italia ha giá raggiunto l’obiettivo del 2% del Pil per le spese della sicurezza, come ha chiesto la Nato. Ci chiederanno di fare anche di piú – ha aggiunto -. Le politiche europee non sono in contrasto con la Nato, ma devono essere in perfetta sintonia con la Nato. Partiamo sempre dall’accordo politico, poi quello militare é una sua conseguenza. Se vogliamo confrontarci tra le democrazie non possiamo non farlo che attraverso le relazioni transatlantiche”. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). xh7/sat/red 29-Mag-25 11:11

