Tajani “Ridurre debito pubblico con politiche per la crescita”

CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “Abbiamo un debito pubblico troppo alto e per ridurlo dobbiamo fare una politica per la crescita, quindi con un taglio del cuneo fiscale riducendo l’irpef anche per i redditi fino a 60 mila euro e flat tax, di fatto annullamento delle tasse, per i redditi fino a 12 mila euro”. Cosí il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del Forum TEHA in corso a Villa d’Este a Cernobbio. “Occorre poi rifinanziare il fondo di garanzia per i mutui dei giovani fino a 36 anni che acquistano la prima casa e anche per il sostegno per gli studi universitari – ha aggiunto – Siamo indietro come numero di laureati in Europa e dobbiamo recuperare il terreno: servono giovani formati anche per fornire al mondo dell’industria il maggior numero possibile di donne, uomini, giovani altamente qualificati”. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). xh7/tvi/red 06-Set-24 13:40

