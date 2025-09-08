Tajani “Si puó pensare a detassazione della tredicesima”

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – “La manovra non sará una manovra correttiva come ha detto il ministro Giorgetti, ma dovrá essere una manovra che punti sulla crescita. La soluzione non si chiama reddito di cittadinanza o salario minimo. Ma si chiama detassazione degli straordinari, dei festivi, dei premi di produzione e in prospettiva si puó pensare una proposta un pó azzardata: detassazione della tredicesima, perchê no?”. Cosí il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine dell’evento “Competitivitá e nuove sfide globali” a Milano. (ITALPRESS). -Foto: Ipa Agency- xh7/ads/red 08-Set-25 17:34

