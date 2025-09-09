Tajani su attacco a Doha “Escalation allontana cessate il fuoco”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Qualsiasi azione di escalation allontana la possibilitá di cessate il fuoco” nella Striscia di Gaza. Cosí il ministro degli Esteri Antonio Tajani in dichiarazioni ai media a Villa Madama, commentando l’attacco di Israele contro la leadership del gruppo armato palestinese Hamas a Doha, in Qatar. “L’Italia lavora intensamente perchê si possa raggiungere accordo di cessate il fuoco”, ha affermato. Tajani ha aggiunto che l’Italia “sostiene la proposta americana” per un nuovo accordo di cessate il fuoco. Riguardo alla presenza di connazionali a Gaza, Tajani ha detto: “Non ci sono problemi per i circa 300 italiani che vivono in Qatar”. (ITALPRESS). -Foto Ipa Agency- xr2/lcr/red 09-Set-25 17:46

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA