Tajani “Voto europee non avrá effetti sul governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il voto europeo non avrá effetti sul governo. Non sará una rivoluzione per il centrodestra e per la politica italiana. Confermerá la forza della nostra coalizione, e se ci sará un cambiamento nei rapporti di forza tutto sará gestito con equilibrio. L’unico vero sviluppo potrebbe essere questo: una buona conferma di sostegno al governo potrebbe permettere all’esecutivo di lavorare piú efficacemente sulle riforme e ai provvedimenti da prendere”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in una intervista a “QN”. “In questo momento politico in Italia c’é bisogno di aggregare e dare visibilitá alle forze popolari europeiste. Dopo la morte del nostro fondatore Silvio Berlusconi, abbiamo dimostrato di essere un partito serio, credibile, affidabile, responsabile e con una forte organizzazione territoriale capace di infondere sui territori i valori nei quali ci riconosciamo. Ce l’abbiamo fatta, siamo saldi sulle nostre gambe. Ma capaci di andare avanti: dobbiamo, dunque, rappresentare idee equilibrate ma forti, in Italia e in Europa. Possiamo farlo” aggiunge il segretario di Forza Italia. Tajani poi sui motivi che l’hanno spinto a candidarsi in prima persona dice di averlo fatto: “Per due motivi. Primo perchê quando c’é una mobilitazione straordinaria da parte di tutti, il leader deve dare il buon esempio. E guidare nella campagna elletorale il suo partito. Secondo: perchê voglio che durante questo periodo si parli dei temi concreti che riguardano l’Europa e delle ricadute che ci possono essere in Italia dalle decisioni di Bruxelles. Ecco ho perchê ho messo in campo trent’anni di esperienza europea. Sono l’unico in Italia ad aver partecipato alla vita delle tre istituzioni di Bruxelles: come Commissario, poi come presidente del Parlamento europeo e adesso come membro del Consiglio dei 27 ministri degli Esteri”. Quindi sul ruolo di Forza Italia e il Ppe nei futuri assetti, conclude: “In Europa, Forza Italia sará il primo partito italiano ad avere un ruolo decisivo. I nostri rappresentanti saranno determinanti perchê sono nel Partito popolare europeo. E il Ppe sará la prima formazione politica, esprimerá il Presidente della Commissione e del Parlamento e orienterá molte scelte europee. Ripeto: noi di Forza Italia siamo il Ppe”. foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). tvi/com 08-Mag-24 08:57

