Tennis, Geng e Bilozertsev trionfano a Salsomaggiore

SALSOMAGGIORE TERME (PARMA) (ITALPRESS) – Si é svolta a Salsomaggiore la 42^ edizione del Torneo Bayer. L’evento rappresenta non solo una vetrina per le promesse del tennis internazionale, ma anche un’occasione per promuovere valori fondamentali come impegno, benessere e inclusione. Con le finali di singolare giocate nella giornata conclusiva, il pubblico di Salsomaggiore ha potuto ammirare alcuni dei nomi destinati a scrivere pagine importanti del tennis mondiale. A imporsi nel tabellone femminile é stata la quattordicenne cinese Geng che ha superato anche l’ostacolo rappresentato dalla russa Vasilisa Dorofeeva-Rybas in tre set combattutissimi. “Questo é un momento molto speciale per me – afferma – perchê non sono mai arrivata in semifinale o in finale prima d’ora. Ho potuto giocare con molti giocatori italiani e con altri provenienti da tutto il mondo, ed é davvero un’esperienza molto bella, soprattutto perchê questa cittá é probabilmente uno dei miei posti preferiti in cui abbia mai giocato un torneo. Sono molto felice di essere qui”. La finale maschile, invece, ha avuto un andamento molto piú lineare: l’ucraino Nikita Bilozertsev ha avuto la meglio sullo sloveno Sesko, spegnendo sul nascere ogni tentativo di rimonta. “È un torneo davvero bello, con un’ottima organizzazione. È un torneo storico e sono davvero felice di averlo vinto. Spero, in futuro, di entrare quest’anno nella Top 10 junior e poi cercheró di dare il massimo anche nel tennis professionistico maschile. Il mio sogno é diventare il numero uno”. Il giorno prima, sono stati gli italiani a prendersi la scena: Gribaldo e Balducci hanno conquistato il titolo di doppio maschile, l’unico sigillo tricolore dell’edizione 2025. -foto ufficio stampa Bayer (i risultati delle finali – Donne: Geng (Chn) – Dorofeeva Rybas (NFI) 6/3 3/6 7/5. Uomini: Bilozertsev (Ukr) – Sesko (Slo) 6/3 6/2). (ITALPRESS). mgg/red 05-Mag-25 18:57

