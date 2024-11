Tennistavolo, Di Napoli confermato presidente della Fitet

agenzia

Il dirigente ha ricevuto 14.577 voti, pari al 55,28%. ROMA (ITALPRESS) – Renato Di Napoli é stato confermato per il terzo mandato alla guida della Federazione Italiana Tennistavolo. Nell’assemblea elettiva nazionale ordinaria, che si é svolta a Roma, il presidente uscente ha ricevuto 14.577 voti, pari al 55,28%, contro gli 8.074 (30,62%) di Marco Rech Daldosso e i 3.709 (14,07%) di Patrizio Deniso. I voti presenti sono stati l’83,78% della forza voto complessiva. “È una grande soddisfazione. È il terzo mandato, 16 anni giá fatti in precedenza come vice presidente e adesso il terzo da presidente. Le societá, chiaramente, hanno deciso di premiare il lavoro fatto in questi anni, con la continua crescitá sia dal punto di vista numerico, sia da quello dei risultati. È giusto che, quando si lavora bene, i risultati arrivino e le societá apprezzino. Sono anche fortemente emozionato perchê tutti e dieci i consiglieri sono stati eletti. Quindi, ho una squadra al completo e nessuna scusa per non portare avanti un lavoro eccezionale per il nostro movimento” le parole del presidente eletto. Per quanto riguarda i consiglieri, infatti, sono stati eletti in quota societá Carlo Borella (12.214), Paolo Pietro Puglisi (9.592), Leonardo Scardigno (9.440), Francesca Iebole (9.368), Gianluigi Righini (9,227), Raffaele Curcio (9.213) e William Santini (9.100), in quota Atleti Giada Rossi (1.615) e Fabio Roncolato (1.289) e in quota Tecnici Filomena Della Gloria (728). Come presidente del Collegio dei Revisori dei Conti é stato votato Roberto Fulginiti (14.016). – foto Italpress – (ITALPRESS). spf/gm/red 23-Nov-24 21:48

