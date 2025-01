Terra dei Fuochi, Giordano “Sentenza storica della Corte Europea”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La sentenza della Corte Europea é un atto d’accusa inequivocabile: lo Stato italiano ha abbandonato i suoi cittadini, permettendo che la Terra dei Fuochi diventasse una camera a gas a cielo aperto. Per anni, chi doveva intervenire ha finto di non vedere, ha minimizzato, ha promesso e poi si é girato dall’altra parte, mentre la gente si ammalava e moriva. Ora l’Europa ha detto chiaramente quello che la scienza denuncia da anni: questa é una strage silenziosa e lo Stato ha gravi responsabilitá. Non e’ piu’ il tempo delle scuse, dei rinvii, dei soliti balletti politici, di promesse e slogan. La salute non é un lusso, é un diritto costituzionale e chi siede nelle Istituzioni ha il dovere di tutelarla con i fatti e non solo con le parole. Bonifiche serie, controlli reali, pene severe per chi ha avvelenato la nostra terra e le nostre vite”. Lo dichiara Antonio Giordano oncologo, anatomopatologo della Temple University e Presidente dello Sbarro Institute che per primo ha denunciato il fenomeno della terra dei fuochi in un libro inchiesta: “Monnezza di Stato: le terre dei fuochi nell’Italia dei veleni” in cui, tra l’altro,descriveva i risultati del progetto scientifico “Veritas”con il quale evidenziava l’alta concentrazione di metalli come cadmio, mercurio, arsenico, piombo nel sangue di pazienti oncologici residenti a Giugliano, uno dei Comuni simbolo della devastazione ambientale di Napoli Nord. “Se oggi non si agisce con fermezza, domani ci sará un’altra sentenza, e poi un’altra ancora. Ma ogni giorno di ritardo si misura in vite umane. Oggi lo Stato ha una grande occasione di riscatto, dimostrando di essere dalla parte dei cittadini ed evitando di rimanere complice del piú grande disastro ambientale e sanitario della nostra storia. ‘Non c’é piú tempo. Non c’é piú tolleranza per l’inazione’ conclude Giordano. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). pc/red 30-Gen-25 14:49

