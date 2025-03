Terremoto di magnitudo 4.2 nel potentino, nessun danno

agenzia

FOGGIA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 é stata registrata, alle ore 10:01, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella zona di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza. L’evento é stato localizzato ad una profonditá di 14 chilometri. La Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si é messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose. Foto: da profilo X Ingv – (ITALPRESS). pc/red 18-Mar-25 10:37

