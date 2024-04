Terremoto di magnitudo 4.5 in provincia di Udine

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Scossa di magnitudo 4.5 questa sera, alle 22.19, a 5 km a sudovest di Socchieve, in provincia di Udine. L’evento é stato collocato dall’Ingv a 10 km di profonditá. Il terremoto é stato avvertito dalla popolazione anche nelle province di Pordenone, Vicenza e Trieste. Il Dipartimento della Protezione civile “é in contatto con il territorio. Dalle prime verifiche non risultano segnalazioni di danni”, si legge su X. Anche i vigili del fuoco sottolineano che “al momento” non é giunta “nessuna richiesta di soccorso nê segnalazione di danni alle sale operative”. – foto account X dei vigili del fuoco – (ITALPRESS). fsc/red 27-Mar-24 22:51

