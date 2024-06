Thiago Motta nuovo allenatore della Juve fino al 2027

agenzia

“Ringrazio la proprietá e la dirigenza” le sue prime parole. TORINO (ITALPRESS) – L’attesa é finita, adesso c’é anche l’annuncio: ad allenare dalla prossima stagione la Juventus sará Thiago Motta. Contratto fino al 30 giugno 2027 per il 41enne ex centrocampista italo-brasiliano. «Sono davvero lieto di cominciare una nuova esperienza alla guida di un grande club come la Juventus. Ringrazio la proprietá e la dirigenza cui assicuro tutta la mia ambizione per tenere alti i colori bianconeri e rendere felici i tifosi» le prime parole da allenatore bianconero. Una brillante carriera in campo fra Barcellona, Atletico Madrid, Genoa, Inter e Psg, protagonista con la Nazionale italiana a Euro2012 e Euro2016 e ai Mondiali del 2014, Motta muove i primi passi in panchina allenando l’Under 19 del Paris Saint Germain. Dopo un’esperienza breve e negativa al Genoa (ingaggiato a ottobre 2019, viene esonerato due mesi dopo), riparte nell’estate 2021 dallo Spezia, dove centra l’obiettivo salvezza (16esimo posto finale), quindi a settembre 2022 subentra a Mihajlovic al Bologna: dopo una prima stagione chiusa al nono posto, nell’ultimo campionato conduce i felsinei a una storica qualificazione in Champions grazie alla quinta piazza finale. Ora la chiamata della Juventus, che ha deciso di puntare su di lui per tornare a vincere. – foto Ipa Agency – (ITALPRESS). glb/gm/red 12-Giu-24 19:03

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA