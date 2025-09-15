TikTok, Trump “Accordo con la Cina, venerdí incontro Xi”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – “Il grande incontro commerciale in Europa tra Stati Uniti d’America e Cina é andato molto bene! Si concluderá a breve. È stato anche raggiunto un accordo su una “certa” azienda che i giovani del nostro Paese desideravano fortemente salvare. Saranno molto contenti! Parleró con il Presidente Xi venerdí. Il rapporto rimane molto forte!!!”. Cosí il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul social Truth, facendo riferimento a TikTok. – Foto IPA Agency – (ITALPRESS). sat/red 15-Set-25 15:54

