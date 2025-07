Tivusat, al canale 60 debutta “wedotv BIG stories”

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – L’offerta di tivusat si arricchisce con l’arrivo di un nuovo canale: wedotv BIG stories, disponibile al numero 60 del telecomando. Il nuovo canale si affianca a wedotv movies, giá visibile al numero 30. Wedotv movies é conosciuto per la sua ampia selezione di film internazionali: dai grandi successi che hanno fatto la storia del cinema ai cult intramontabili, passando per pellicole meno note ma di qualitá. Con wedotv BIG stories, il focus si sposta sul racconto della realtá. Il nuovo canale é interamente dedicato a documentari e contenuti di approfondimento, con una particolare attenzione alle grandi storie che hanno segnato la cronaca, la cultura, la politica e la societá. Dalle biografie dei grandi personaggi del nostro tempo agli eventi che hanno cambiato il mondo, passando per inchieste internazionali e testimonianze esclusive. “Siamo felici di accogliere Big Stories su tivusat, il secondo canale del gruppo WeDoTV, un editore emergente che sta portando il dinamismo del mondo FAST anche sulla tv lineare. La loro offerta editoriale si sta dimostrando originale, coerente e sempre piú apprezzata anche dal nostro pubblico. L’arrivo di Big Stories conferma la vocazione di tivúsat a offrire sempre piú qualitá, varietá e innovazione, valorizzando anche le nuove realtá del panorama audiovisivo europeo” ha dichiarato Luca De Bartolo, Direttore Vendite e Marketing di Tivusat. Entrambi i canali sono disponibili in lingua italiana e accessibili gratuitamente per chiunque disponga di una parabola e di un decoder compatibile tivusat, senza necessitá di abbonamento. -news in collaborazione con Tivusat- -foto ufficio stampa Tivusat – (ITALPRESS). mgg/com 23-Lug-25 16:33

