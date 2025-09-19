Tivúsat, al via il passaggio tecnologico: piú sicurezza e nuovi servizi

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La televisione italiana continua la sua corsa nel segno dell’innovazione tecnologica e Tivúsat, la piattaforma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e TIM, si prepara a un passaggio decisivo verso il futuro dopo sedici anni di vita, con oltre 170 canali trasmessi – di cui piú di 70 in HD e 4K Ultra HD – e piú di tre milioni di smart card attive. Il cambiamento, si legge in una nota, riguarderá gli utenti che utilizzano ancora smart card e decoder basati sulla tecnologia di codifica “Tiger”. La societá Nagravision, che aveva sviluppato questo sistema, ha deciso di dismetterne progressivamente i servizi tecnici, sostituendoli con la piú evoluta e sicura tecnologia “Merlin”, giá in funzione dal 2018. Lo spegnimento sará graduale: partirá nel primo trimestre del 2026 e si concluderá entro il 2028, cosí da ridurre al minimo i disagi per gli utenti. “Alla base di questo cambiamento – si legge – la necessitá di aumentare la qualitá dei canali trasmessi e i livelli di protezione e sicurezza, in un settore costantemente sotto attacco da fenomeni come pirateria IPTV, streaming illegale e aggiramento della protezione dei diritti. Il nuovo sistema garantisce maggiore sicurezza e tutela per broadcaster e i produttori. Un passaggio che consentirá ai telespettatori di accedere a una televisione piú moderna, con servizi aggiornati come la guida elettronica interattiva e la possibilitá di fruire di canali in 4K”. Per gli utenti, conclude la nota, “non sará necessario modificare l’impianto satellitare, basterá verificare il tipo di smart card in uso. Se la card é giá “Merlin”, non cambierá nulla. Se invece si tratta di una “Tiger”, sará necessario acquistare un nuovo apparato certificato “Merlin”. Per ogni dubbio, é attivo il numero di assistenza 06891895 (dal lunedí al sabato, 11-20, esclusi i festivi), l’indirizzo email assistentevirtuale@tivu.tv e il servizio “Fai da Te” sul sito ufficiale www.tivusat.tv, dove a breve sará disponibile un motore di ricerca, nel quale basterá inserire il numero della propria smart card per conoscere l’eventuale trimestre di spegnimento”. – news in collaborazione con Tivusat – – foto ufficio stampa Tivusat – (ITALPRESS). fsc/com 19-Set-25 17:58

