Tizzano nuovo presidente Federcanottaggio “Cambieremo marcia”

Il due volte campione olimpico ha battuto la concorrenza del numero uno uscente Abbagnale PISA (ITALPRESS) – Cambio alla guida della Federcanottaggio. L’assemblea elettiva di Pisa ha premiato Davide Tizzano: classe 1968, il due volte campione olimpico guiderá la FIC nel quadriennio 2025-2028. Tizzano, oro nel quattro di coppia a Seul 1988 e nel due di coppia ad Atlanta 1996, ha raccolto 140 voti (52,04%), superando il presidente federale uscente Giuseppe Abbagnale, in carica dal 2012, che di voti ne ha ottenuti 128 (47,58%). Una sola – 0,37% – la scheda bianca. “Credo che quest’Assemblea, con 269 voti presenti sul totale di 271, sia stata una delle assemblee piú partecipate di sempre nella storia della Federazione Italiana Canottaggio, e questo é un segnale di grande democrazia, vitalitá e partecipazione – le prime parole di Tizzano dopo la sua proclamazione alla guida della FIC – Grazie a tutti i delegati e le delegate che hanno partecipato dal vivo, perchê non é mai facile impegnarsi fisicamente. Grazie al presidente uscente Abbagnale, sono stato felice di averlo accompagnato come vicepresidente nel corso del suo primo mandato. Volevo rientrare, per farlo ho girato personalmente circa 180 societá in 40 giorni, toccando con mano qualunque tipo di situazione che riguarda le societá del nostro canottaggio”. “C’é tanto da fare – aggiunge Tizzano – adesso riprendiamo fiato, ma poi iniziamo subito a lavorare. Ringrazio la squadra di Giuseppe Abbagnale per essersi ritirata, lo trovo un segnale di grande stile. Venerdí scorso sono stato a Piediluco, al Centro Remiero dove la mia storia é iniziata nel 1982. Domani torneró lí, a visitare nuovamente le strutture, perchê da lí voglio ripartire. Poi mi recheró a Roma in Federazione, sono sicuro che troveró le professionalitá che servono per fare un grande lavoro ed effettuare quel cambio di marcia che oggi mi é stato richiesto”. Eletti anche il nuovo consiglio federale e il presidente del collegio dei revisori. Per quanto riguarda il primo, in quota societá eletti Rossano Galtarossa, Francesca Postiglione, Luana Giuseppina Porfido, Michelangelo Crispi, Massimiliano D’Ambrosi, Umberto Dentis e Fabrizio Quaglino; in quota atleti Simone Martini e Valentina Rodini; in quota tecnici Walter Bottega. Per quanto riguarda invece il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio 2025-2028, con 110 voti é stato eletto Alberto Belgeri. – foto ufficio stampa FIC – (ITALPRESS). glb/com 24-Nov-24 16:51

