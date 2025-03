Tonali illude gli azzurri, ma a San Siro vince la Germania

agenzia

Nell’andata dei quarti di Nations League successo in rimonta per i tedeschi che si impongono 2-1 MILANO (ITALPRESS) – Prima l’illusione, poi la realtá. Non basta la rete di Sandro Tonali, l’Italia perde 2-1 contro la Germania subendo la rimonta dei tedeschi nel secondo tempo (decisivi i gol di Kleindienst e Goretzka). Si complica il cammino in Uefa Nations League, domenica gli azzurri dovranno vincere con un gol di scarto per andare ai supplementari, con due reti di differenza per trovare la qualificazione alle finals in programma dal 4 all’8 giugno 2025. Spalletti conferma il 3-5-1-1 con Barella e Tonali a scortare Rovella, in attacco spazio a Kean, supportato da Raspadori (assente Retegui per un risentimento muscolare). Volti nuovi per la Germania di Nagelsmann, senza Wirtz e Havert il ct tedesco ha schierato Musiala sulla trequarti con Burkardt, attaccante del Mainz alla terza presenza in nazionale, come unica punta. I primi minuti hanno confermato quanto ipotizzato dal ct azzurro in conferenza: tanti ribaltamenti di fronte, l’Italia si é affidata alle ripartenze per poter far male agli ospiti. Al 9′ gli azzurri hanno trovato il gol: il filtrante di Barella ha liberato Politano, il passaggio sporcato da Tah ha permesso a Tonali di sbloccare il punteggio. La Germania si é affidata a Goretzka, ma il tiro dalla distanza é stato bloccato senza problemi da Donnarumma. Dopo qualche difficoltá nella prima fase, la squadra di Spalletti é cresciuta mettendo in difficoltá Rudiger e compagni, al 32′ la conclusione di forza da parte di Kean é stata deviata in corner da Baumann, che poco prima aveva respinto un tiro di Tonali. La reazione che ci si attendeva da parte della Germania é arrivata dopo appena 4 minuti del secondo tempo quando Kimmich, con un cross dalla trequarti ha pescato Kleindienst – entrato nella ripresa al posto di Burkardt – che di testa ha superato Donnarumma. Gli azzurri hanno faticato a riordinare le idee, al 23′ Kean di prima intenzione – su assist di tacco di Tonali – ha sfiorato la rete con una conclusione violenta uscita di pochissimo. Pochi istanti piú tardi Raspadori, ancora su suggerimento dello stesso Tonali, ha sprecato una buona opportunitá, decisiva la parata di piede di Baumann. Nemmeno le sostituzioni hanno dato il cambio di ritmo, la Germania ha firmato il sorpasso su calcio d’angolo al 31′: cross di Kimmich, Goretzka lasciato libero da Bastoni ha deviato di testa il pallone per il 2-1. Sprazzi d’Italia nel finale con Maldini, nel recupero Spalletti ha perso Calafiori, uscito dal campo per un problema fisico. Si chiude nel peggiore dei modi la serata iniziata nel ricordo di Bruno Pizzul, prima del riscaldamento é stato ricordato il telecronista che per 16 anni ha raccontato le gesta degli azzurri. Chi passerá il turno organizzerá le Finals e sfiderá la vincente tra Danimarca e Portogallo. – Foto Ipa Agency – (ITALPRESS). pia/ari/red 20-Mar-25 22:48

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA