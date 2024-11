TopNetwork ad “Ambiente Lavoro” con nuove soluzioni per la sicurezza

agenzia

BOLOGNA (ITALPRESS) – La sicurezza sul lavoro é un tema fondamentale e la tecnologia sta giocando un ruolo sempre piú cruciale nel ridurre i rischi. E’ uno degli argomenti affrontati a Bolognafiere, ad Ambiente Lavoro, evento di riferimento per chi vuole approfondire il tema della prevenzione degli infortuni e malattie professionali. In questo contesto la tech company TopNetwork ha presentato le sue soluzioni di punta. Gli smart DPI, ovvero i Dispositivi di Protezione Individuali potenziati da tecnologie di comunicazione, supportano le aziende nel controllo e monitoraggio del personale impegnato all’interno di cantieri e impianti. Anche la realtá virtuale e quella aumentata offrono soluzioni innovative per migliorare la sicurezza. “Il tema della sicurezza sul lavoro – afferma Massimiliano Dionisi, account manager di TopNetwork – é sempre piú sentito perché é necessario andare a coprire un gap ormai divenuto intollerabile. I lavoratori sul campo devono essere in qualche modo protetti. Il datore di lavoro deve andare a verificare sul campo se queste policy sono rispettate per poter poi intervenire non a livello disciplinare, ma a livello di formazione”. “A Bologna – aggiunge Dionisi – abbiamo presentato i DPI-SmartCare che utilizzano l’IoT e servono per il monitoraggio degli operatori impegnati in attivitá a rischio. Poi due soluzioni per la realtá immersiva: YRemote e YReality. YReality si occupa del training delle persone impegnate in attivitá a rischio, quindi fa una formazione in ambiente sicuro mentre YRemote serve per l’assistenza remota e consente di seguire una persona poco esperta con un tutor remoto che lo assiste”. -foto Italpress- (ITALPRESS). mgg/red 21-Nov-24 11:22

