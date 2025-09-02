agenzia

ROMA (ITALPRESS) – smart ha preso la decisione che tutti aspettavano: torna la due posti, nasce la nuova smart #2, il modello urbano ultra-compatto del brand. La nuova smart andrá a completare la gamma del brand con un veicolo di segmento A. Il nuovo modello 100% elettrico unirá soluzioni tecnologiche intelligenti e sostenibili, reincarnando tutta l’essenza dell’iconica smart fortwo ed aggiornandola ad un livello superiore. La premiére internazionale é prevista per la fine del 2026, con l’Europa come mercato principale. Con questa coerente espansione della gamma, gli inventori della city car originale confermano il proprio impegno verso le esigenze di una clientela sempre piú diversa, confermando che smart puó assumere molte forme. Il design é curato dal team Mercedes-Benz, la vettura introdurrá nuove soluzioni tecnologiche pensate per un segmento creato proprio dalla prima smart fortwo, 27 anni fa. La smart #2, che sará prodotta in Cina, é giá nella fase finale di design e sviluppo. “La conferma del nostro ‘project: two’ e il lancio della futura smart #2 rappresentano un momento decisivo per il marchio smart su scala globale. La smart #2 dará forma a una nuova era di mobilitá urbana individuale, soprattutto in cittá simbolo per il brand come Roma o Parigi. È una decisione che arriva al momento giusto: possiamo contare sui punti di forza complementari dei nostri principali azionisti, Mercedes-Benz e Geely, sul forte supporto dei nuovi investitori e sul successo del recente lancio della smart #5. La nuova smart #2 sará un’aggiunta unica ma perfettamente coerente con la nostra gamma 100% elettrica in Europa” ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe. Con il superamento positivo delle verifiche di fattibilitá del progetto interno “project: two”, smart é pronta ad aprire un nuovo capitolo della propria storia, riportando in scena un’icona della mobilitá urbana. Obiettivo del progetto, sviluppato su piú anni, é stato definire nel dettaglio ogni aspetto legato alla pianificazione strategica, allo sviluppo, alla produzione e al lancio commerciale del nuovo modello, individuando il momento piú opportuno per il debutto. foto: ufficio stampa Mercedes-Benz Italia (ITALPRESS). tvi/com 02-Set-25 14:52

