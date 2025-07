Tornano i “Jeep Days”

agenzia

TORINO (ITALPRESS) – Inizia un periodo eccezionale per mettersi al volante di un nuovo SUV Jeep®: sino al 28 luglio i “Jeep Days” portano in concessionaria eccezionali vantaggi su tutti i modelli della gamma. Collegandosi al sito ufficiale Jeep da domani, martedí 15 luglio, sará possibile scaricare i Coupon “Jeep Days” per usufruire di sconti straordinari: 3.500 euro per Avenger benzina; 2.500 euro per Avenger e-Hybrid; 1.000 euro per Avenger 4xe; 10.000 euro per Avenger 100% elettrica; 6.500 euro su Renegade e-Hybrid; 7.500 euro su Renegade 4xe; 8.000 euro su Compass e-Hybrid; 12.500 euro su Compass 4xe; 13.000 su Wrangler benzina; 16.000 euro su Wrangler 4xe; 19.000 euro su Grand Cherokee 4xe. La gamma Jeep continua a evolvere nel segno della libertá di scelta, con la recente introduzione di Avenger 4xe che completa la gamma del SUV piú venduto d’Italia. L’offerta complessiva del brand prevede propulsori termici evoluti, 100% elettrici, ibridi e ibridi plug-in, oltre a trazione anteriore o integrale e trasmissioni automatiche e manuali: una gamma di SUV in cui ogni automobilista puó trovare il modello piú idoneo per le proprie esigenze. Un punto di contatto fondamentale per orientarsi verso la scelta migliore é proprio la rete dei concessionari italiani, gli interlocutori ideali per accompagnare i clienti verso la transizione energetica. Transizione che Jeep guida forte dei risultati commerciali ottenuti nel primo semestre del 2025: Jeep Avenger, ad esempio, é il B-SUV piú venduto d’Italia con una quota del 10,9%; il SUV piú venduto in assoluto con una quota superiore al 5,6%; il B-SUV 100% elettrico leader con una quota del 21,4%, e Renegade occupa il secondo posto tra i B-SUV ibridi plug-in con la proposta 4xe. Il brand Jeep mantiene nel semestre una quota di mercato superiore al 4,3%, saldamente nella top ten del ranking assoluto del mercato italiano. foto: ufficio stampa Stellantis (ITALPRESS). tvi/com 14-Lug-25 13:09

