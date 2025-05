Toyota bZ4X Touring, un SUV elettrico per l’avventura in famiglia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Toyota amplia la gamma del SUV elettrico bZ4X con il nuovo modello Touring, progettato per le avventure in famiglia, il tempo libero e gli stili di vita sportivi. Lunghezza e altezza maggiorate per offrire piú spazio: 33% di spazio in piú nel bagagliaio rispetto al modello bZ4X. Disponibili le versioni a trazione anteriore e integrale. Tutti i bZ4X Touring utilizzeranno una batteria agli ioni di litio piú potente e di maggiore capacitá (74,7 kWh), che garantirá alla versione AWD una potenza massima di 380 CV/280 kW, con una autonomia fino a 560 chilometri nel ciclo combinato. Il lancio in Europa érevisto nella prima metá del 2026. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 16-Mag-25 17:00

