Toyota C-HR, stile piú audace con allestimento Lounge Hero

ROMA (ITALPRESS) – Toyota C-HR introduce un nuovo e accattivante allestimento, Lounge Hero, che beneficia di un’ampia gamma di opzioni di propulsione elettrificata e ultra-efficiente. La versione, introdotta per sostituire la precedente Lounge Premiere, é dotata di nuovi e audaci aggiornamenti stilistici per enfatizzare i piú alti livelli di design e di dotazioni, ispirati al Dna della seconda generazione di Toyota C-HR come “concept car stradale”. Nella versione Lounge Hero, il look unico del Toyota C-HR é esaltato dalla sorprendente combinazione di colori bi-tone+ che crea l’aspetto elegante di una linea del tetto piú bassa grazie a un forte elemento nero sulle soglie laterali e sul tetto. Nuovi dettagli di design sottolineano le curve uniche del Toyota C-HR. Le finiture intorno alla griglia anteriore sono ora in tinta con la carrozzeria, cosí come lo spoiler del paraurti posteriore, mentre i nuovi cerchi da 19 pollici grigio opaco completano gli esterni raffinati e moderni. Un nuovo ed energico colore Metal Oxide é disponibile per la versione Lounge, Trend, GR Sport e GR Sport Hero, in abbinamento alle combinazioni bi-tone e bi-tone+ di vari allestimenti. Gli aggiornamenti mirati si estendono anche all’interno dell’abitacolo della Lounge, dove i nuovi materiali dei sedili anteriori hanno un mix di pelle sintetica e suede, in colore rosso Bordeaux intenso e accentuato da cuciture multicolore. Il pomello del cambio in Liquid Black, cosí come le finiture delle portiere e della console anteriore, aggiungono un tocco di dinamismo, insieme ai rivestimenti delle portiere in pelle scamosciata sintetica premium. Nella parte posteriore, la palette Bordeaux é elegantemente eseguita in una combinazione di materiali in PVC e Samara per una finitura confortevole e resistente. L’abitacolo della Lounge Hero risulta piú leggero e spazioso grazie all’esclusivo tetto panoramico, che crea 3 cm di spazio aggiuntivo per la testa e utilizza una tecnologia innovativa per mantenere il calore all’interno dell’abitacolo nelle giornate piú fresche e prevenire il surriscaldamento in caso di sole. Oltre all’ head-up display per il guidatore, l’abitacolo é dotato di un sistema di illuminazione ambientale a 64 colori per un’atmosfera serena e una maggiore sicurezza tramite avvisi visivi, nonchê della tecnologia nanoeX per una migliore qualitá dell’aria. All’interno della gamma Toyota C-HR, la GR SPORT Premiere Edition viene rinominata GR SPORT Hero, offrendo le stesse dotazioni uniche ispirate al motorsport. Tra queste, la tecnologia degli ammortizzatori FSC per ottimizzare l’handling in base alle condizioni della strada, mentre lo smorzatore dinamico nella parte anteriore riduce la rumorositá e le vibrazioni della strada. I generosi cerchi da 20 pollici e la splendida colorazione bi-tone+ completano gli accattivanti dettagli, tra cui il motivo della griglia a rete G, il badge GR e i sedili anteriori sportivi con il logo GR in rilievo. All’interno, la console centrale é impreziosita da dettagli in Liquid Black, e anche l’head-up display e il sistema audio premium JBL sono di serie. Per il 2025, Toyota C-HR offre la possibilitá di scegliere tra la motorizzazione Hybrid e la Plug-in Hybrid su tutta la gamma. Infatti, é possibile scegliere tra la piú recente tecnologia ibrida Toyota di quinta generazione 1.8 Hybrid 140 e la versione Plug-in 2.0 Hybrid 223. In questa variante si pesenta come un veicolo elettrico a zero emissioni per i viaggi brevi e quello di ibrido ultra-efficiente per i viaggi piú lunghi. Ha un’autonomia di 66 km nel ciclo combinato WLTP, che sale a circa 100 km in condizioni di guida urbana (WTLP EAER City). Le due motorizzazioni sono disponibili nella sola trazione anteriore FWD. Tutte le versioni del Toyota C-HR beneficiano del Toyota T-Mate, che include la terza generazione della gamma Toyota Safety Sense di sicurezza attiva e di assistenza alla guida, di serie. (ITALPRESS). -Foto: ufficio stampa Toyota- ads/com 25-Feb-25 15:59

