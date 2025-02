Toyota consegna prime vetture per Special Olympics Torino 2025

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Toyota in qualitá di partner globale di Special Olympics e Mobility Partner dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, ha iniziato la consegna delle prime vetture destinate all’evento, in programma dall’8 al 15 marzo 2025. La flotta, destinata a soddisfare le esigenze di mobilitá di questa importante manifestazione internazionale dedicata agli atleti con disabilitá intellettive, offrirá spostamenti sicuri e con un ridotto impatto ambientale per stakeholder, personale, volontari e ospiti. Questo sostegno mira a valorizzare il talento, la determinazione e la capacitá di superare ogni barriera, qualitá che gli atleti di Special Olympics rappresentano con straordinaria forza e ispirazione. La cerimonia di consegna si é svolta presso la sede di Toyota Motor Italia a Roma, alla presenza di Miroslaw Krogulec, Vice President, Sports di Special Olympics Europe Eurasia, di Luca Di Cillo, Sponsorship Account Manager, Comitato Organizzatore dei Giochi Mondiali Invernali Torino 2025 e dell’Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia Alberto Santilli. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 14-Feb-25 18:00

