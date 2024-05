Toyota e Special Olympics insieme durante il Giro d’Italia

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il 17 maggio Toyota, Mobility Partner e Official Car del Giro d’Italia, e Special Olympics, sono saliti in sella per promuovere una societá inclusiva. Lo hanno fatto in occasione della 13° tappa del Giro-E che ha portato i ciclisti da Argenta a Cento, in provincia di Ferrara. Il Giro-E é una e-bike experience unica nel suo genere a livello mondiale, che si svolge nei giorni e sulle strade del Giro d’Italia. In questa occasione, tre atleti dell’associazione Special Olympics affetti da disabilitá intellettive, hanno pedalato per la squadra di Toyota insieme al capitano del team, Elisa Scarlatta, per una giornata memorabile. Circa 60 sono stati i chilometri percorsi dagli atleti che hanno vissuto una esperienza straordinaria allo scopo di promuovere l’inclusione sociale attraverso lo sport. “È stato un vero onore per noi accogliere gli atleti di Special Olympics nella nostra squadra al Giro-E. Siamo profondamente convinti che lo sport sia uno strumento potente per promuovere una societá migliore ed inclusiva in cui le differenze rappresentino un vero arricchimento sociale e culturale. Una societá in cui tutte le persone possano essere apprezzate per le proprie capacitá e nella quale ciascuno si senta libero di potersi esprimere superando i propri limiti e realizzando ció che solo in apparenza puó sembrare impossibile” ha dichiarato Alberto Santilli, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. Ed é proprio questo l’obiettivo dell’iniziativa globale ‘Start Your Impossible’, lanciata dal Gruppo nel 2017, e delle partnerships avviate con i Comitati Olimpici e Paralimpici e con Special Olympics a livello nazionale e internazionale. Special Olympics é un movimento globale per l’inclusione di bambini e adulti con disabilitá intellettive, dando loro opportunitá di allenamento in una varietá di discipline olimpiche. Il suo scopo é creare comunitá inclusive in tutto il mondo, in cui ogni persona sia accettata e accolta, a prescindere dalla sua abilitá. Con quasi quattro milioni di atleti e partner Unified in 200 Paesi, l’organizzazione é supportata da oltre un milione di allenatori e volontari. In Europa-Eurasia copre 58 Paesi e conta sulla partecipazione di oltre 400.000 atleti. “Essere al fianco di Special Olympics significa credere in una societá nella quale ognuno deve avere il diritto di potersi esprimere senza pregiudizi o preclusioni e ricevere le giuste opportunitá per crescere e migliorarsi ogni giorno. Per questo ringrazio, a nome di tutti gli Atleti, Toyota per il supporto come Azienda Partner, ma soprattutto per l’impegno, la fiducia e la passione che ha nel condividere e sostenere quei valori che contribuiscono a cambiare la cultura del nostro paese, al fine di renderlo un luogo piú accogliente ed inclusivo” ha detto Alessandra Palazzotti, Direttore Nazionale Special Olympics Italia. La partnership con Toyota e Special Olympics é stata avviata a livello europeo nel 2020 nell’ambito di un accordo globale. La collaborazione affonda le sue radici in una comunanza di valori e nella gioia dello sport e punta a promuovere la diversitá e l’inclusione. Valori da sempre parte del DNA di Toyota, che vede nello sport e nel modo in cui gli atleti cercano di superare i propri limiti una fonte di ispirazione inesauribile verso il proprio obiettivo di creare una societá migliore. Oltre a essere presente con un proprio team, Toyota partecipa al Giro-E accompagnando gli atleti durante le tappe con il modello Full Electric Toyota bZ4X, il primo modello della nuova gamma di veicoli elettrici a batteria di Toyota che porta per la prima volta sul mercato dei BEV capacitá fuoristradistiche da vero SUV. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/com 20-Mag-24 16:26

