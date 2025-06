Toyota Land Cruiser ora anche Hybrid 48V

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il Toyota Land Cruiser sta entrando in una nuova era con l’adozione del suo primo powertrain elettrificato. Il nuovo Land Cruiser Hybrid 48V introduce un sistema mild hybrid che offre prestazioni piú fluide e confortevoli sia su strada che fuoristrada, senza compromettere la capacitá del SUV di affrontare i terreni piú impegnativi. Lanciato alla fine del 2024, il nuovissimo Land Cruiser combina i punti di forza riconosciuti del modello in termini di qualitá, durata e affidabilitá con nuove tecnologie e un design distintivo che fonde linee contemporanee con dettagli iconici. Costruito su una nuova piattaforma body-on-frame Toyota New Global Architecture, ha un potenziale ancora maggiore per affrontare condizioni difficili, offrendo al contempo un comportamento su strada confortevole e rassicurante. Il sistema ibrido a 48 V combina l’attuale motore da 2,8 litri del Land Cruiser e il cambio automatico Direct Shift a otto rapporti con un motogeneratore elettrico, una batteria ibrida agli ioni di litio e un convertitore di potenza DC-DC. I componenti sono progettati e posizionati per resistere ad ambienti impegnativi, in modo che le capacitá del veicolo rimangano invariate, compresa la profonditá di guado di 700 mm. I vantaggi includono un sistema start & stop del motore piú fluido, silenzioso e reattivo e un’accelerazione fluida, lineare e potente fin dall’avvio. Il sistema ibrido da 48 V consente prestazioni di arresto e avviamento del motore piú rapide e silenziose con meno urti, rendendo la guida piú agevole e confortevole nel traffico. Poichê il motore-generatore é sempre collegato, c’é meno ritardo nel riavvio immediato del motore dopo l’arresto. Consente inoltre il riavvio ad alti regimi del motore. Il sistema attiverá un arresto automatico durante la guida in condizioni di traffico intenso o quando il conducente riavvia accidentalmente il motore riducendo la pressione sul pedale del freno. Il conducente puó impostare le proprie preferenze per le prestazioni di start & stop, selezionando Normal o Long nel display multi-informazioni del veicolo. Quando si sceglie Long, il tempo di arresto al minimo del motore aumenta quando l’aria condizionata é in funzione. Quando il veicolo si trova in salita, potrebbe verificarsi un leggero ritardo tra il riavvio del motore e la generazione della coppia motrice. Come funzione ausiliaria, il sistema di start & stop manterrá la pressione del freno fino a quando non viene generata una coppia motrice sufficiente per ottenere un avviamento regolare. Inoltre, quando il veicolo si trova su una superficie piana, il sistema compensa l’eventuale coppia motrice in eccesso prodotta al riavvio. Il controllo dell’iniezione é stato ottimizzato per supportare la reattivitá del sistema e ridurre le inerzie durante l’accelerazione. l motogeneratore funziona con tendicinghia a due bracci, progettato specificamente per l’uso in veicoli con motore diesel e per soddisfare le esigenze della guida su strada accidentata. Oltre a fornire il livello richiesto di tensione della cinghia, fornisce anche assistenza alla ripartenza e una migliore risposta in accelerazione. Le prestazioni in termini di rumore e vibrazioni sono alla pari con i veicoli con motore a benzina. La composizione del materiale della cinghia é fondamentale per le sue prestazioni. Uno strato di tessuto di cotone ad alta resistenza sul lato dentato della cinghia riduce il rumore, assorbe l’acqua e mantiene il suo coefficiente di attrito quando é bagnato. Questo aiuta a ottenere prestazioni costanti in condizioni difficili, ad esempio quando si guida in acqua. Al centro della cinghia viene utilizzato un cavo aramidico ad alta resistenza, che migliora l’affidabilitá quando si verificano aumenti di tensione, ad esempio quando il motogeneratore avvia il motore o aumenta il livello di generazione di energia. I fermi nei bracci del tenditore riducono il rumore e le vibrazioni anomale causate dai componenti che colpiscono l’alloggiamento quando si passa alla modalitá motore-generatore. Le boccole nel meccanismo di smorzamento sono progettate per evitare l’ingresso di corpi estranei nelle parti scorrevoli, come polvere e sabbia durante la guida su strade sconnesse. Il Nuovo Land Cruiser ibrido a 48 V sará disponibile per tutti i mercati europei e le prime consegne sono previste entro la fine del 2025. foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia (ITALPRESS). tvi/red 26-Giu-25 16:24

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA