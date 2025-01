Traffico di droga al “Laurentino 38” a Roma, 27 arresti

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 27 persone (di cui 21 in carcere e 6 agli arresti domiciliari). Le accuse sono di associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, trasporto, consegna, detenzione, vendita, cessione e distribuzione illecita di sostanze stupefacenti. Il provvedimento costituisce l’epilogo delle indagini coordinate dalla D.D.A. ed eseguite dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. Gli arrestati avrebbero costituito 4 stabili strutture organizzative nel quartiere “Laurentino 38” della Capitale, finalizzate all’approvvigionamento e alla distribuzione al dettaglio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) nelle “piazze di spaccio” dei ponti V, VI, IX e XI. In ciascuna delle distinte realtá associative é emersa l’esistenza di uno schema ben definito, in cui ognuno degli indagati attende a compiti ben precisi: chi ha contatti con i fornitori delle sostanze, chi si occupa del trasporto, chi della custodia e chi – i pusher – della cessione alla clientela nelle singole piazze di spaccio. Le persone coinvolte, inoltre, nell’intento di eludere i controlli su strada delle forze di polizia, in talune circostanze, si avvalevano di operatori taxi. – Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza – (ITALPRESS). pc/com 09-Gen-25 09:01

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA