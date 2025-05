Trasporti a emissioni zero sotto riflettori di Net Zero Milan

agenzia

MILANO (ITALPRESS) – All’interno del nuovo Expo-Summit di Fiera Milano, spazio a un’iniziativa dedicata alle soluzioni di autotrasporto piú sostenibili giá presenti sul mercato, strategiche per supportare l’industria nel raggiungere l’impatto zero. Veri e propri campioni di decarbonizzazione, Volvo Trucks Italia sará tra i protagonisti delle aree Mobility Climate Champion presenti all’interno di NetZero Milan, l’Expo-Summit organizzato da Fiera Milano sul tema della decarbonizzazione ed elettrificazione dell’industria europea, che si terrá all’Allianz MiCo dal 14 al 16 maggio, presso lo Stand A17 (Pad. Allianz MiCo North- Level +2). L’Europa delle merci viaggia su gomma. E l’Italia, dove l’autotrasporto é ancora la prima risorsa per movimentare i beni con oltre l’87% del totale delle merci trasportate, é al quarto posto in Europa per quantitá di merci trasportate su strada, dopo Germania, Polonia e Spagna. In questo senso, il minore impatto sull’ambiente di questo comparto va a incidere in modo importante su quello complessivo dei tanti settori dell’industria che se ne servono quotidianamente. Per questo, l’esperienza mutuata dai costruttori di veicoli industriali puó rappresentare una risorsa per l’intero sistema delle imprese e un esempio concreto di come sia possibile ridurre le emissioni puntando sul progresso tecnologico e sulla diffusione di buone prassi. I nuovi target di riduzione delle emissioni di CO2 delle nuove flotte di veicoli pesanti approvati in Europa sono sfidanti: si richiede una riduzione delle emissioni del 45% dal 2030, del 65% dal 2035 e del 90% dal 2040. In questo contesto, non poteva che essere Net Zero Milan il palcoscenico ideale per raccontare le tecnologie giá esistenti che stanno gradualmente entrando nel mercato: Secondo i dati di ANFIA, infatti, solo nel primo bimestre di quest’anno l’immatricolazione degli autocarri elettrici e ibridi gasolio/elettrico é cresciuta del 30% sullo stesso periodo dell’anno scorso, anche se questo mercato rappresenta ancora una nicchia (é circa l’1% del totale delle immatricolazioni). NetZero Milan offre dunque una nuova opportunitá di confronto sul contributo strategico che l’autotrasporto puó fornire all’industria in tema di decarbonizzazione. “Per noi il rispetto dell’ambiente é uno dei valori cardine insieme alla sicurezza e alla qualitá. – afferma Giovanni Dattoli, Amministratore delegato di Volvo Trucks Italia – Sin dagli anni ’70 abbiamo ridotto di oltre il 90% le emissioni di inquinanti atmosferici prodotte dai nostri nuovi veicoli e diminuito del 40% il consumo di carburante e l’impatto sul clima, ma oggi la sfida é azzerare le emissioni di CO2 del parco circolante entro il 2050. Per questo abbiamo definito una roadmap, che racconteremo proprio a NetZero Milan. Il concetto che ci guida é ‘pluralitá tecnologica’. Inostri motori diesel Euro 6 hanno dimezzato le emissioni di particolati, ridotto di quasi l’80% quelle di ossidi di azoto e sono compatibili anche con Biocarburanti come l’HVO che riducono l’impronta. I veicoli alimentati a LNG assicurano una considerevole riduzione delle emissioni, che con il bio LNG arriva al 100% e, dal 2018, siamo anche pionieri dell’elettromobilitá (BEV), che rivestirá un ruolo importante in questa transizione. Stiamo inoltre testando i veicoli Fuel Cell alimentati a idrogeno e l’idrogeno per il motore endotermico, che verranno lanciati nella seconda parte di questo decennio. Come costruttori puntiamo infine alla completa sostenibilitá del processo produttivo: circa un terzo dei materiali in un veicolo Volvo nuovo proviene da materiale riciclato e, al termine della vita del camion, fino al 90% potrá essere di nuovo riciclato e siamo stati i primi al mondo a produrre, in Belgio e Svezia, veicoli a emissioni zero. Una cultura della sostenibilitá che si allarga a un numero sempre maggiore di nostre concessionarie e si sta espandendo rapidamente e a livello globale”. Organizzata da Fiera Milano, realizzata con la main event partnership di A2A, Enel e Intesa Sanpaolo e con il Patrocinio di Parlamento Europeo, Commissione Europea, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la tre giorni di NetZero Milan si sviluppa lungo tre direttrici. Il Summit internazionale sará il protagonista della prima giornata, il 14 maggio, e permetterá di aprire il dibattito su politiche e strategie necessarie a coniugare la decarbonizzazione con la competitivitá industriale. Articolato in piú sessioni, vedrá la presenza di rappresentanti istituzionali, ma anche di CEO di diversi mondi industriali che hanno giá concretamente avviato il percorso di decarbonizzazioni e potranno raccontare le sfide tecnologiche e finanziarie, ma anche i ritorni in termini di competitivitá. Le Vertical Conference si svolgeranno nei due giorni successivi, il 15 e 16 maggio, e permetteranno di fare affondi concreti, e scientificamente supportati, sulle principali tematiche intorno alle quali si gioca la grande sfida della decarbonizzazione: i settori industriali piú critici, la transizione energetica e l’elettrificazione, le rinnovabili, le tecnologie emergenti, il ruolo strategico della finanza. Dodici appuntamenti realizzati con il supporto scientifico degli 8 knowledge partner di NetZero Milan: Roland Berger, societá di consulenza strategica; Politecnico di Milano, la piú grande scuola di Architettura, Design e Ingegneria in Italia e tra le prime 25 universitá al mondo in questi settori; Fondazione Politecnico di Milano, la realtá nata per supportare il Politecnico di Milano nella promozione e nello sviluppo di progetti innovativi e di ricerca avanzata, un ponte tra universitá, aziende e istituzioni pubbliche TEHA Group (The European House – Ambrosetti), societá di consulenza per le Alte Direzioni con sede in Italia e uffici in tutto il mondo da oltre 60 anni; PV Magazine Group, il principale editore specializzato sul solare fotovoltaico e lo storage a livello mondiale; Green Horse Advisory, boutique di consulenza multidisciplinare dedicata esclusivamente ai settori della transizione energetica; ECCO, il think tank italiano indipendente dedicato alla transizione energetica e al cambiamento climatico con una vocazione nazionale, europea e globale e AGICI, societá di ricerca e consulenza economico-strategica con una forte attenzione agli aspetti chiave della transizione ecologica ed energetica. L’area collocata a ridosso delle sale convegno, che vedrá presenti aziende come A2A, Enel, Intesa Sanpaolo 3Sun, AECOM Italia, BayWa R.E., ING Bank, Energy Dome, MAN Energy Solutions, Senec, RINA, Turboden, favorirá ulteriormente il networking B2B di alto livello e permetterá di costruire partnership con societá che offrono servizi finanziari e di consulenza, fondamentali per intraprendere un percorso di decarbonizzazione, nonchê il confronto sulle tecnologie piú innovative. foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia (ITALPRESS). tvi/com 06-Mag-25 15:46

