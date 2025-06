Trasporti e logistica, Italpress lancia nuovo notiziario e magazine tv

agenzia

ROMA (ITALPRESS) – Il mondo dei trasporti e della logistica é in piena evoluzione. Innovazioni tecnologiche, nuove norme e dinamiche geopolitiche avranno un impatto che sará difficilmente prevedibile nel medio periodo. Il nuovo notiziario multimediale e il Trasporti & Logistica Magazine dell’agenzia Italpress nascono per comprendere questi cambiamenti e offrire una prospettiva aggiornata su tutte le novitá. Entrambi si rivolgono a professionisti, addetti ai lavori, istituzioni e in genere a chi vuole comprendere di piú di queste tematiche. Approfondimenti, analisi e interviste ai protagonisti del settore. Ogni settimana gli aggiornamenti su trasporti, infrastrutture, logistica, mobilitá sostenibile. E ancora: focus su digitalizzazione, automazione e intelligenza artificiale applicate alla supply chain; approfondimenti e analisi su normative e regolamenti nazionali ed europei; analisi di mercato: tendenze, dati e previsioni per comprendere meglio dove stiamo andando; interviste e case study: storie di successo, esperienze dirette e i punti di vista degli esperti del settore. Sia il notiziario testuale, riservato agli abbonati, che il magazine televisivo tematico in onda sia sulle piattaforme multimediali Italpress che sull’ampio network di oltre 300 siti e portale e circa 140 TV in tutta Italia, saranno pubblicati ogni mercoledí a partire dal 4 giugno. Gli aggiornamenti invece saranno quotidiani e saranno pubblicati anche su una pagina speciale presente sul portale www.italpress.com. “Da anni stiamo puntando sulla multimedialitá integrata – afferma il direttore responsabile Gaspare Borsellino – che vede Italpress sempre piú impegnata sulla produzione di notiziari e TG tematici diffusi su un network sempre piú ampio e capillare sia in Italia che all’estero. Questa nuova produzione andrá inoltre ad arricchire anche il palinsesto video di Italpress TV, che da qualche settimana é visibile sia sul sito della nostra agenzia che sull’APP gratuita disponibile per i vari dispositivi mobili”. – Foto Italpress – (ITALPRESS). sat/com 04-Giu-25 09:00

